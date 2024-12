Promihochzeiten des Jahres 2024: Wer heuer wie "Ja" gesagt hat

Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson ("Pitch Perfect") postete im Herbst auf Instagram ein Bild von sich und der Modedesignerin Ramona Agruma in weißen Hochzeitskleidern mit einem Hinweis, dass die Hochzeit auf der italienischen Insel Sardinien am 28. September stattgefunden hat. Auch auf Agrumas Seite findet sich der Post, Wilsons Beitrag kommentierte sie mit zwei Herzen.

Rebel Wilson hat es heuer getan, Björn Ulvaeus und Boris Becker auch: Sie alle gingen in diesem Jahr den Bund der Ehe ein. Und dabei sind sie in bester Gesellschaft. Doch während die einen pompöse Feste feierten, und ihr Glück mit ihren Fans und Followerinnen teilten, entschieden sich andere für eine private Trauung.

Das geteilte Bild zeigt die beiden strahlend in ähnlichen Roben mit weiten Röcken und trendigem Carmen-Ausschnitt. Sie halten jeweils ein Bouquet mit weißen Blumen in den Händen und stehen am Uferrand. Wilson und Agruma hatten im Februar 2023 ihre Verlobung bekanntgegeben. Die gebürtige Australierin hatte den Angaben nach im Disneyland um die Hand ihrer Freundin angehalten. Die beiden haben eine bald zwei Jahre alte Tochter. Wilson hatte im November 2022 verkündet, dass Royce Lillian mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen war.

Björn Ulvaeus und Christina Sas

Abba-Star Björn Ulvaeus hat in diesem Jahr in Kopenhagen seine Freundin Christina Sas geheiratet. Für den 79-Jährigen ist es die dritte Ehe. In seine neue Ehefrau, die er in Deutschland kennengelernt hat, hatte sich der Musiker nach eigenen Worten Hals über Kopf verliebt. Sie sei seine "dritte große Liebe", sagte Ulvaeus einmal im schwedischen Fernsehen.