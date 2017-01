Promi-Kids: Wie aus dem Gesicht geschnitten

Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon (40) sieht ihrer 17-jährigen Tochter offenbar so ähnlich, dass es einigen mitunter schwer fällt, die beiden auseinanderzuhalten. "Zu Weihnachten war die Premiere des Films 'Sing' und die Studioleiterin ging zu Ava und gratulierte ihr zu dem Film", sagte die Oscar-Preisträgerin ("Walk the Line") dem Online-Portal "Entertainment Tonight".

Als Witherspoon vor rund einer Woche auf ihrem Instagram-Account ein Foto postete, das sie gemeinsam mit Ava zeigt, kommentierten mehrere Fans das mit einem Wort: "Twins" ("Zwillinge").

Die 17-Jährige ist ihrer prominenten Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Von Papa Ryan Phillippe kommt nur die Größe.

Reese' Tochter Ava wächst schon jetzt über ihre 1,56 m kleine Mutter hinaus.

Sogar den gleichen Style haben die zwei.

Cindy Crawford - Kaia:

Cindy Crawford zeigt ihre Tochter Kaia seit Kurzem vermehrt in der Öffentlichkeit - und die 13-Jährige präsentiert gerne Bilder ihrer Mama auf Instagram.

Dabei zeigt sich die Ähnlichkeit von Kaia und dem weltbekannten Topmodel.

Kaia ist bildhübsch und könnte ihrer Mutter bald Konkurrenz als Model machen. Auf Instagram hat die Tochter von Rande Gerber und Cindy Crawford schon mehr als 100.000 Follower.

Mit 50 wird ihre Mutter aber auch noch fleißig als Werbegesicht gebucht.

Julianne Moore - Liv

Julianne Moore und ihr Mann, der Regisseur Bart Freundlich, nehmen ihre Tochter Liv immer öfter mit auf Red Carpet Events. Wem die junge Dame auf dem Promi-Festen gehört, ist nicht schwer auszumachen.

Die 14-Jähige sieht aus wie das Ebenbild ihrer schönen Mama.

Meryl Streep - Mamie:

Meryl Streep hat ihrer Tochter Mamie nicht nur ihre Werte und Lebensweisheiten mitgegeben.

Die 33-Jährige versucht sich ebenfalls als Schauspielerin. Der Vergleich mit der ihrer Mutter dürfte in dieser Hinsicht nicht gerade einfach sein.

Unzählige Male wurde Streep für ihre Leistungen schon ausgezeichnet und gilt als eine der besten Schauspielerinnen der Filmgeschichte.

Mamie Gummer kommt am ehesten nach ihrer Mutter, aber auch die Töchter Grace und Louisa Gummer sehen ihrer Mama ähnlich.

Andie MacDowell - Sarah Margaret und Rainey:

Schauspielerin und Model MacDowell ist auch mit 55 noch für ihre zeitlose Schönheit bekannt. Die 19-jährige Tochter Sarah Margaret hat die Model-Maße von Andie geerbt.

MacDowells ältere Tochter Rainey (li.) sieht ihrer Mutter aber sogar noch ähnlicher.

Die 25-Jährige ist bereits als Model tätig.

Von ihrer Mutter kann sie sich schon mal das richtige Posen für die Kameras abschaun.

Jennifer Garner - Violet

Violet, die Älteste von Jennifer Garner und Ben Affleck, gerät ...

... nach ihrer feschen Mama.

Nicole Richie - Harlow

Dass die fünfjährige Harlow die Tochter von Nicole Richie ist, ist auf den ersten Blick zu erkennen.

Harlow gibt sich aufgeweckt und frech wie ihre Mutter, die als Kleinkind von Sänger Lionel Richie adoptiert wurde.

Nicole war sehr frühreif und hat in ihrer Teenagerzeit fleißig rebelliert. Ob es ihr Harlow gleich tut, wird sich bald weisen.

Heute ist Richie jedenfalls ruhiger geworden - ihren Kindern zuliebe, erklärt Nicole.

David Beckham - Romeo

Drei Söhne haben die Beckhams - am ähnlichsten sieht Romeo seinem Papa David.

Der zweitälteste Sohnemann agiert sogar schon als Model für Burberry und hat das Interesse für Mode vom Vater als auch Mutter Victoria übernommen.

Vielleicht sind die beiden Burschen ja bald gemeinsam in einer Werbekampagne zu sehen. Spätestens wenn Vic Beckham auch Männermode kreiert.

Jessica Alba - Honor

Albas älteste Tochter Honor wird wohl eine ebenso brünette Schönheit wie ihre Mama.

Jessica mag es, wenn sich ihre sechjährige Tochter wie sie selbst kleidet, so die Schauspielerin.

Will Smith - Jaden

Ebenso keck wie Will Smith ist er - Jaden Smith. Nur nicht ganz so lustig und nett vielleicht. Unzählige Journalisten beschweren sich jedenfalls über die arrogante Art des Jungschauspielers.