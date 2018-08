Promi Big Brother 2018: Neun Kandidaten stehen schon fest

Die großen Hoffnungen der Trash-Freunde ruhen auf Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), auch "Immobilienfürst" genannt und in diversen Sendungen mit markigen Sprüchen aufgefallen. Er lässt sich vor dem Hauseinzug bereits mit dem Satz zitieren, den anderen "verbal in den Hintern" treten zu wollen, "damit die motiviert sind, wenn sie rauskommen und Erfolg haben". Ebenso vielversprechend wie hierzulande weitgehend unbekannt ist der Schweizer "Star-Hellseher" Mike Shiva (54), der nach eigenen Angaben Probleme hat, mit anderen in einem Raum zu schlafen. Man kann ihm also nur viel Spaß im Haus wünschen.

Elvers: "Man weiß, worauf man sich einlässt"

Jenny Elvers (46) ist so etwas wie der Franz Beckenbauer des Promi-Reality-Fernsehens. Sie hat nahezu an allen relevanten Wettbewerben teilgenommen oder sie gleich gewonnen - 2013 war das, als sie das "Promi Big Brother"-Haus als Siegerin verließ. 2016 probierte sie sich dann auch noch im Dschungelcamp. Da gewann sie zwar nicht, aber wenn es darum geht, von TV-Sendern vorgeführt zu werden, ist sie Expertin. Als solche will sie in der neuen Staffel "Promi Big Brother" eines eher nicht hören: Meckereien.