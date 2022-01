Profiler Axel Petermann: "Das Böse liegt in der Tat"

„Als Mordermittler habe ich mich auf Spurensuche begeben, bin am Tatort gewesen und habe mir angeschaut, was hat ein Täter getan, welche Spuren hat er zurückgelassen und wie kann man diese auswerten, welche Hinweise ergeben sich dadurch. Und als Fall-Analytiker suche ich mir die Spur hinter der Spur. Das bedeutet also, welche Intention hatte der Täter, als das Verbrechen begangen wurde? Was war letztendlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? Ich versuche, Erklärungen zu finden, wie das Tatgeschehen war, aus welchem Motiv heraus es geschehen ist und wie die Interaktion zwischen Täter und Opfer war“, so Petermann, der in Wien auch Seminare in der zertifizierten Profiler-Ausbildung von Verhaltensanalystin Patricia Staniek hält.

Manchmal lassen ihn aber die Taten nicht los, rauben ihm nachts sogar den Schlaf. „Ich musste lernen, dass ich manches ausblende. Dass ich die Gewalt, die zum Tod der Opfer führte, irgendwie nicht sehe. Ich hab mir den Ansatz zurechtgelegt, dass das Böse in der Tat liegt, dass der Mensch nicht per se böse sein muss, um Böses zu tun.“

Mit seiner Frau und den drei Buben ist er aber dann doch weg aus der Stadt gezogen, damit die Kinder „wirklich so büllerbümäßig aufwachsen können“.

Als Berater diverser „Tatort“-Redaktionen (Bremen, Frankfurt, Leipzig und Münster), schaut der Kriminalist darauf, dass die Fälle auch wirklich realistisch sind.