Prinzessin Kates schlimmstes Mode-Desaster?

Prinzessin Catherine of Wales gilt schon lange als Stil-Ikone. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 führte Kate - damals noch Middleton - aber eine Reihe an Outfits aus, die sie mittlerweile wohl aus ihrem Kleiderschrank verbannt hat. Einer ihrer früheren Looks wird von Mode-Kritikern heute noch als ihr mitunter größtes Mode-Desaster bezeichnet: Und zwar jenes Outfit, das Catherine 2007 beim Cheltenham-Horse-Racing-Festival präsentierte.

Das bisher schlimmste Outfit von Prinzessin Kate?

Kate zeigte sich bei dem Pferderennen-Event in einem wenig schmeichelhaften Enseble, von Kopf bis Fuß in Braun gekleidet.

➤ Lesen Sie hier mehr: Nicht Kate: Diese royale Dame ist König Charles' neue "Geheimwaffe"