Prinz William und Kate empfingen Prinzessin Victoria und Ehemann Daniel

Gemeinsam werden die beiden einem Benefizkonzert teilnehmen. Die Royal Variety Performance findet jedes Jahr statt - heuer mit Musikstar Cher.

Die beiden Paare haben in den letzten Jahren bereits einige Male Zeit miteinander verbracht. Die schwedischen Royals waren 2011 auch zur Hochzeit von William und Kate eingeladen, 2018 reisten die beiden nach Schweden. Victoria hatte ihren Vater K├Ânig Carl Gustaf auch im Mai zur Kr├Ânung von K├Ânig Charles begleitet.

Am Mittwoch begannen Victoria und Daniel ihren Gro├čbritannien-Trip laut People mit einem Besuch in einem Pub in Newmarket. Die k├╝nftige K├Ânigin von Schweden soll sich selbst ein Bier vom Fass eingeschenkt haben.