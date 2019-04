Was Prinz Harry und Oprah jetzt gemeinsam aushecken

Prinz Harry engagiert sich seit Jahren in Projekten rund um das Thema mentale Gesundheit. Auch über eigene psychische Probleme und deren Bewältigung hat er öffentlich gesprochen. "Ich glaube wirklich, dass eine gute psychische Gesundheit - mentale Fitness - der Schlüssel zu kraftvoller Führung, produktiven Gemeinschaften und einem zielgerichteten Selbst ist", erklärte der 34-Jährige auf seinem Instagram-Account der Herzöge von Sussex. Er sei "unglaublich stolz", an der Seite von Oprah an der Serie zu arbeiten, fügte er hinzu.

Apple hatte Ende März sein Abo-Angebot Apple TV+ vorgestellt. Mit Serien und Filmen aus eigener Produktion will der Konzern ab dem Herbst mit Netflix und Amazon Prime konkurrieren.

Prinz Harry und Oprah Winfrey sind übrigens auch privat befreundet. Als Harry vergangenen Mai die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle heiratete, war die Talkmasterin bei der Hochzeit in Windsor mit von der Partie.