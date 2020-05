Prinz Harry: Liebes-Comeback mit Cressida?

Erwischt! Prinz Harry dürfte die Wünsche von Ex-Freundin Cressida Bonas (25) zu seinem runden Geburtstag doch lieber persönlich entgegengenommen haben. Die britische Sun erwischte das Ex-Paar dieser Tage bei einem heimlichen Treffen. Jetzt rätselt ganz England, ob es ein royales Liebes-Comeback geben wird.

In Anlehnung an den Volksentscheid in Schottland titelt die englische Boulevard-Zeitung in ihrer Donnerstag-Ausgabe zu dem Foto der beiden: Better together (Besser zusammen).