Prinz Harry "könnte in neuer Rolle zurückkehren, wenn Charles König ist - mit oder ohne Meghan"

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für immer in Kalifornien bleiben", zitiert die britische Zeitung Mirror Wharfe. "Ich denke da an sein Engagement für seine militärischen Wohltätigkeitsorganisationen – wie er das auf der anderen Seite des Atlantiks weiterführen will, weiß ich nicht."

Führt Harry seine Benefizarbeit dauerhaft zurück nach U.K.?

Mitte August wurde bekannt, dass Harry und Meghan am 6. September nach Deutschland kommen werden. Sie werden an einer Veranstaltung zu den Invictus Games in Düsseldorf teilnehmen und in Europa einige Wohltätigkeitsorganisationen besuchen, die ihnen besonders am Herzen liegen, hieß es in einer Mitteilung. Darunter sei auch ein Event in Deutschland am 6. September im Vorfeld der Invictus Games, die kommendes Jahr in Düsseldorf ausgetragen werden sollen. Tags zuvor werden die Royals in der englischen Stadt Manchester erwartet. Am 8. September geht es dann nochmals nach Großbritannien. Die beiden seien "hocherfreut", so die Mitteilung.

Ken Wharfe glaubt, dass Arbeit wie diese Harry seine alte Heimat wieder näher bringen könnte. "Ich habe das Gefühl, dass er durchaus in einer neuen Rolle zurückkehren könnte, mit oder ohne Meghan. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht." In "irgendeiner Form" werde er "als Teil des Plans seines Vaters, eine schlankere Monarchie zu etablieren, zurückkehren", so Wharfe.