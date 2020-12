Prinz Charles sortierte Briefe: "Haben Sie Probleme mit Hunden?"

Königliche Post wörtlich genommen: Prinz Charles (72) hat am Freitag in einem Postamt Briefe sortiert. Damit erhalten mehrere Haushalte im südwestenglischen Cirencester in diesem Jahr zu Weihnachten wahrhaft königliche Post von der Royal Mail. Der Besuch unweit von Highgrove, der Residenz von Prinz Charles und seiner Ehefrau Herzogin Camilla, war eine Geste der Anerkennung für die Postbediensteten in der stressigen Weihnachtszeit.