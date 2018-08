Prince George: Warum sein erster Schultag heuer leichter wird

Nur das ändert sich

Es wird zwar erwartet, dass der beliebte Prinz die Aufmerksamkeit der Medien erneut auf sich ziehen wird, dennoch wird sein erster Schultag dieses Mal sicher nicht mehr so einschüchternd oder beängstigend wie noch im Vorjahr. Erstens wird das mediale Interesse heuer nicht ganz so groß sein und zweitens trifft der kleine Prinz an der Battersea wieder auf seine Cousine Maud, der fünfjährigen Tochter von Lord und Lady Frederik Windsor, und auf seine Freunde aus der Vorschulklasse. Er wird sich also lediglich an einen neuen Lehrer und Klassenraum gewöhnen müssen. Und natürlich an mehr Hausaufgaben.