Popstar Pink unterbrach Konzert für trauernden Fan

Ein Wunsch wird wahr

"Wir konnten nicht glauben, dass es funktioniert hat", sagte Leahs Tante später glücklich in einem Interview. "Sie umarmte sie so fest, dass Leah weinte. Es war so schön und so bedeutungsvoll. Wir glauben, ihre Mutter hat sie vom Himmel umarmt."

In der australischen Couriermail sprach das Mädchen von dem eindrucksvollen Erlebnis mit ihrem Idol: "Sie sagte, ich sehe hübsch aus. Und sie sagte: 'Oh bitte, weine nicht!' Sie sagte, dass alles irgendwann wieder okay sein würde. Es hat mir alles bedeutet. Es war ein Traum, der wahr wurde."