Popstar John Legend zeigt sich stolz mit "neuer Liebe"

"Our new love" - also "Unsere neue Liebe", kommentierte Legend ein freudestahlendes Foto von sich, auf dem er das Mädchen im Arm hält. Seinen Post versah er mit einem roten Herzen. Mehrere Prominente kommentierten das Bild. Musiker Ryan Tedder schickte etwa mehrere Herzen, Sänger Will Breman schrieb: "Es sind buchstäblich fünf Minuten vergangen und sie sieht schon genauso aus wie du". "Eeee ich liebe sie", meinte Chrissy Teigen.