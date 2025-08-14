Popstar Billy Joel versteigert nach Diagnose seine zahlreichen Motorräder

Nach der Diagnose einer Hirnerkrankung versteigert Pop-Legende Billy Joel seine zahlreichen Motorräder. "Aufgrund einer kürzlich erfolgten medizinischen Diagnose wird Billy seine Motorradsammlung noch in diesem Jahr versteigern", teilte sein Pressesprecher am Mittwoch (Ortszeit) mit. Joels umfangreiche Sammlung ist in einem Geschäft in der Stadt Oyster Bay auf Long Island im US-Staat New York ausgestellt und kann dort an Wochenenden kostenlos besichtigt werden.

Der US-Sänger werde den Mietvertrag für das Geschäft "20th Century Cycles" nach dessen Ablauf Ende September nicht verlängern, so der Sprecher weiter. Laut der Website der Niederlassung umfasst Joels Sammlung mehr als 75 Motorräder.

Joel ist seit den 1970er-Jahren eine feste Größe in der Popmusik und für seine Vorliebe für Motorräder bekannt, die auch in mehreren seiner Videoclips eine Rolle spielen. Ganz besonders haben es ihm ältere Modelle, etwa aus den 1940er-Jahren, angetan, wie der Sänger in einem Werbevideo selbst erklärt.