Politik trifft Unterhaltung: Die ungewöhnlichen Lieben von Klöckner, Pilawa und Co.

Es war wohl DIE Überraschung des Sommers, als vergangene Woche bekannt wurde, dass Moderator Jörg Pilawa (59) und die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) ein Paar sind. Die Beziehung wurde der dpa aus dem Freundeskreis der beiden bestätigt. Sie hätten sich bei einem Fest über gemeinsame Freunde kennengelernt. Wer jedenfalls ein Fan der neuen Liebe ist, ist Talkshow-Legende Harald Schmidt. "Diese Liebe tut der Republik gut", sagte er gegenüber der dpa.

Julia Klöckner

Auch wenn das Paar aufgrund der unterschiedlichen Lebenswelten doch eher ungleich wirkt, haben andere Paare aus Entertainment und Politik bereits vorgezeigt, dass eine Beziehung zwar nicht immer einfach, aber durchaus möglich ist. Das wohl bekannteste Beispiel dafür sind der monegassische Fürst Rainier III. (gest. 2005) und die Leinwandlegende Grace Kelly (gest.1982). Die beiden lernten einander im Mai 1955 bei den Filmfestspielen kennen und nicht einmal ein Jahr später, im April 1956, wurde bereits geheiratet.

Fürst Rainier III. und Grace Kelly

Auch der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy (70) hat mit der Musikerin und dem ehemaligen Model Carla Bruni (57) eine Frau aus der Glamourwelt an seiner Seite. Die beiden sind seit Februar 2008 verheiratet und 2022 schwärmte Bruni in einem Interview mit der Elle von ihrem Mann: "Ich bin bei meinem Mann viel ruhiger, ich bin von dieser Liebe abhängig."

Nicolas Sarkozy und Carla Bruni

Auch ein österreichisches Beispiel gibt es: den ehemaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk und Showlegende Dagmar Koller (85). Die beiden waren von 1978 bis zu Zilks Tod im Jahr 2008 verheiratet.

Helmut Zilk und Dagmar Koller