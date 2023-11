Pocher im Podcast mit Ex-Frau Meyer-Wölden: Im Wechselbad der Gefühle

Es sei nicht geplant, "dass wir hier jetzt den großen Abrechnungspodcast machen", stellte Pocher zu Beginn der Folge klar. Er müsse aber an Amira auch nicht alles charakterlich super finden. Er werde auch mal "einen Finger in die Wunde legen". "Da muss man authentisch bleiben." Meyer-Wölden sagte, sie sei in der komischen Situation, mit Amira befreundet zu sein. "Ich habe ihr versichert, dass ich nicht gegen sie schießen möchte."

An ihren Ex-Mann gerichtet sagte Meyer-Wölden, sie sei "eigentlich sehr stolz" auf ihn, dass er sich zuletzt so geöffnet und die weichere, emotionale Seite, die sie ja schon kenne, gezeigt habe. Pocher hatte unter anderem einen offenen Brief an Amira geschrieben, in dem er angab, "als Ehepartner versagt" zu haben.