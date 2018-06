Plácido Domingo: Die Politik muss man Fachleuten überlassen

Den spanischen Star-Tenor Plácido Domingo (77) ziehe es auch nach dem Regierungswechsel in Spanien nicht in die Politik. "Das ist eine sehr komplizierte Sache", antwortete Domingo zu Fragen spanischer Journalisten am Donnerstag in Berlin. "Ich habe sehr viel zu tun, so etwas muss man Fachleuten überlassen".