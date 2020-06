Pissecker: "Heiraten hat der Arzt verboten"

Im Gegenteil, der Herbst hat auch wunderschöne Tage! Ich habe so viel Zeit mit jungen Mädchen verbracht, ich weiß heute die Reife und Ruhe zu schätzen. Außerdem hat Doris so viel Energie, da könnte sich so manche 20-Jährige was abschneiden.

Eine Frau zum Heiraten?

Na, ich hab’ ein Attest vom Arzt, ich darf nicht! (lacht) Kinder und Heiraten haben sich bei mir nie ergeben – und wenn man nicht der Typ dafür ist, sollte man das nicht erzwingen.