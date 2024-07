Pink muss kurzfristig Konzert in Bern absagen: "Bin enttäuscht"

Einen Tag vor dem Konzert hat US-Popsängerin Pink ihren am Mittwoch geplanten Tourauftritt in Bern abgesagt. "Nach Rücksprache mit meinem Arzt und nach Abwägung aller Möglichkeiten wurde mir empfohlen, die morgige Show nicht zu spielen", schrieb die 44-Jährige Dienstagabend auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich in Schwarz-Weiß auf einer Bühne. Was genau ihr fehlt, ließ Pink offen. Sie entschuldigte sich bei ihren Fans: "Bin enttäuscht, dass wir absagen müssen."