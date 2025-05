Pikante Fotos mit anderer Frau: Tennis-Star Jannik Sinner bestätigt Trennung

Jannik Sinner: "Ich bin nicht in einer Beziehung"

Zuvor waren pikante Fotos von den beiden in der Presse aufgetaucht. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die italienische Boulevardzeitung Chi Aufnahmen, die Sinner mit der Russin Lieto in Monte-Carlo zeigten. Die beiden wirkten vertraut, Sinner legte seine Hand auf den Rücken des Models.

Auf seinen Beziehungs-Status angesprochen, erklärte er laut People: "Ich war sehr überrascht, einige dieser Bilder zu sehen." Er betonte, dass die Aufnahmen "nicht Ernstes" seien. "Ich bin nicht in einer Beziehung", so Sinner, "also, wer auch immer fragt, das ist es. Es ist alles gut".