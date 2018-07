Pierce Brosnan über Mamma Mia 2: "Witzig und erniedrigend"

"Es ist witzig und erniedrigend"

Der ehemalige 007-Darsteller tanzt darin in funkelnden Spandex-Hosen und Plateau-Schuhen durch die Filmkulisse. Wie sich Pierce Brosnan in den Disco-Strumpfhosen gefühlt hat? Pierce nimmt es mit Humor und meinte in einem Interview mit der deutschen Frauenzeitschrift Brigitte: "Ich bin Schauspieler, ich liebe es, mich zu verkleiden. Einerseits ist es so witzig und macht so viel Spaß, andererseits ist es auch total erniedrigend. Du ziehst dir diese strumpfhosenartigen Dinger an, schaust an dir runter und denkst dir nur....Oh, Ok!" Brosnan gibt aber ehrlich zu, dass er auch gerne auf Spandex-Hosen und Plateauschuhe hätte verzichten können. Dennoch ist wirksam und schenkt den Leuten ein Lächeln. Und das ist ja, was der Film tun soll: für gute Laune sorgen.