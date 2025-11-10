20 Jahre nach Kontaktabbruch wegen Drogen: Pierce Brosnan mit Sohn versöhnt

Eine Tragödie ereilte Pierce Brosnans Adoptivsohn Christopher im Jahr 2002: Er fiel nach einer Drogenüberdosis kurzzeitig ins Koma. Schon 1997 kam er wegen Trunkenheit am Steuer für drei Monate ins Gefängnis. Berichten zufolge konsumierte Christopher auch Kokain und Heroin.

Warum Pierce Brosnan Konkat zu seinem Sohn abbrach

2005 brach Brosnan schweren Herzens den Kontakt zu Christopher ab. "Man kann sie nie ganz aufgeben, aber ich habe Christopher aufgegeben. Ich musste ihm sagen: 'Geh, beschäftige dich mit dem Leben, oder beschäftige dich mit dem Sterben.'", sagte der Schauspieler 2005 im Playboy-Interview. "Christopher ist immer noch sehr verloren. Das ist schockierend. Ich bete für ihn. Ich denke an ihn. Er hat alle in dieser Familie auf die Probe gestellt, aber niemanden mehr als sich selbst."

