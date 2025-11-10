20 Jahre nach Kontaktabbruch wegen Drogen: Pierce Brosnan mit Sohn versöhnt
Eine Tragödie ereilte Pierce Brosnans Adoptivsohn Christopher im Jahr 2002: Er fiel nach einer Drogenüberdosis kurzzeitig ins Koma. Schon 1997 kam er wegen Trunkenheit am Steuer für drei Monate ins Gefängnis. Berichten zufolge konsumierte Christopher auch Kokain und Heroin.
Warum Pierce Brosnan Konkat zu seinem Sohn abbrach
2005 brach Brosnan schweren Herzens den Kontakt zu Christopher ab. "Man kann sie nie ganz aufgeben, aber ich habe Christopher aufgegeben. Ich musste ihm sagen: 'Geh, beschäftige dich mit dem Leben, oder beschäftige dich mit dem Sterben.'", sagte der Schauspieler 2005 im Playboy-Interview. "Christopher ist immer noch sehr verloren. Das ist schockierend. Ich bete für ihn. Ich denke an ihn. Er hat alle in dieser Familie auf die Probe gestellt, aber niemanden mehr als sich selbst."
Pierce und Christopher Brosnan wieder vereint
Nun scheint es so, als hätten sich Vater und sein inzwischen 52-jähriger Sohn wieder versöhnt. Wie die Daily Mail berichtet, wurden der Hollywoodstar und Christopher Brosnan zwanzig Jahre nach Bekanntwerden des Kontaktabbruchs wieder zusammen gesichtet.
Anfang der Woche waren die beiden im Londoner Bezirk Notting Hill unterwegs. Begleitet wurden sie bei einem gemeinsamen Besuch eines Promi-Restaurants von Brosnans Sohn Dylan. Das Trio wurde beim Verlassen des Lokals fotografiert (zu sehen hier).
Pierce Brosnans fünf Kinder
Pierce Brosnan hat drei leibliche und zwei adoptierte Kinder. Der ehemalige James-Bond-Darsteller war in erster Ehe mit Schauspielerin Cassandra Harris verheiratet, die aus ihrer ersten Ehe einen Sohn und eine Tochter in die Beziehung mitbrachte. Nach ihrer Eheschließung im Jahr 1980 brachte Harris 1983 einen gemeinsamen Sohn zur Welt. Die Schauspielerin starb an Eierstockkrebs. 1991 adoptierte Brosnan er Harrys' Kinder. Die Adoptivtochter des Hollywoodstars verstarb 2012 im Alter von nur 41 Jahren, ebenfalls an den Folgen von Eierstockkrebs.
2001 heiratete der Schauspieler Journalistin Keelye Shaye Smith, mit der er zwei weitere Söhne hat.
