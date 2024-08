Pierce Brosnan: Romantischer Liebesgruß an Ehefrau Keely zum 23. Hochzeitstag

Begleitend zum Text stellte der 71-Jährige eine Collage aus vier Bildern zusammen, die das Paar verschiedenen Alters zeigte - händchenhaltend bei einem Strandspaziergang, eng umschlungen in Anzug und weißem Kleid, auf allen Bildern lächelnd.

"Keely, mein wunderschönes Mädchen mit braunen Augen, mein Norden, mein Süden, mein Osten und Westen", schrieb der Schauspieler in einem Post auf Instagram anlässlich ihres Hochzeitstags am Sonntag. Bliebe er zurück, solle sie auf ihn warten.

Auch Smith veröffentlichte auf Instagram ein Bild der beiden bei ihrer Hochzeit in Irland. "Du bist der feinste, liebste, zärtlichste Mensch, den ich kenne", schrieb sie.

Der gebürtige Ire, der seit vielen Jahren in den USA lebt, hatte die US-Journalistin Smith vor 30 Jahren in Mexiko kennengelernt und sie 2001 in Irland geheiratet. Zusammen haben sie zwei Söhne. Aus einer früheren Ehe hat Brosnan noch weitere Kinder.