Pete Davidson: Trauma-Therapie wegen Kanye West

Doch es kommt noch schlimmer. Wie TMZ berichtet, soll West Freunden angeblich erz√§hlt haben, dass Pete Davidson Aids habe. Quellen aus Davidsons Umfeld behaupten, dass der S√§nger dies "allen in H√∂rweite" erz√§hlt habe - was zu einigen unangenehmen Telefonaten zwischen Kim Kardashians Noch-Ehemann, ihrem neuen Partner und gemeinsamen Freunden gef√ľhrt haben soll. Auch in den sozialen Medien teilte der Rapper schonungslos gegen den "Saturday Night Live"-Star aus.