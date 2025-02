US-Comedian Pete Davidson lässt sich 200 Tattoos entfernen

Pete Davidson ist vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show "Saturday Night Live" bekannt, der Komiker spielte aber auch schon häufiger in Serien und Filmen mit. Auch privat sorgte der Comedian für Schlagzeilen: Nachdem er 2018 zeitweise mit der Sängerin Ariana Grande verlobt war, war er 2022 einige Monate mit TV-Star Kim Kardashian zusammen.

In der "Tonight Show" hatte Davidson kürzlich offen über den schmerzhaften Prozess der Tattoo-Entfernung gesprochen: "Es ist schrecklich. Wir brennen sie weg und sie sind fast weg." Eine Hautschicht werde abgetragen, dann müsse die Stelle erst einmal sechs bis acht Wochen abheilen, so Davidson. In dieser Zeit müsse man Sonnenlicht meiden. Das ganze Prozedere werde dann etwa zwölf Mal wiederholt.