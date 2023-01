Pete Davidson entfernt Kim K.-Tattoos & geht mit Schauspielerin auf Tuchfühlung

Seiner Beziehung mit Kim Kardashian trauert Pete Davidson offenbar nicht mehr nach - und das, obwohl er einst behauptet hatte, sich ein Kind mit der Reality-TV-Darstellerin zu wünschen. Die Tattoos, welches er sich aus Liebe zu der 42-Jährigen stechen hat lassen, hat der US-Komiker fünf Monate nach der Trennung jedenfalls entfernt. Zudem zeigte er sich jetzt sichtlich verliebt im gemeinsamen Urlaub mit Schauspielerin Chase Sui Wonders.

Pete Davidson genießt neue Liebe

Das Paar wurde am vergangenen Wochenende zusammen auf Hawaii von Paparazzi geknipst. Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen Davidson und Wonders zusammen im Meer plantschen und in Bademänteln auf Sonnenliegen kuscheln - dabei wirkten sie äußerst vertraut. Was im gemeinsamen Liebesurlaub ebenfalls auffiel: Davidson zeigte sich am Strand oben ohne. Auf Fotos wirkt es so, als seien die Tattoos, die er sich für Kardashian stechen hat lassen, entfernt worden.