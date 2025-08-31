"Pech" bei Hirn-OP: Moderatorin Monica Lierhaus bedauert damaligen Arzt

Die Fernsehmoderatorin Monica Lierhaus gibt niemandem die Schuld für die Komplikationen bei ihrer Hirn-OP. Im Gegenteil: Sie bedauere den damals operierende Arzt. Es habe "niemand etwas falsch gemacht bei meiner Operation. Es war einfach Pech", sagte Lierhaus der Bild-Zeitung.

"Der arme Mann"

Der Professor, der sie am 8. Jänner 2009 in einer Hamburger Klinik wegen eines lebensgefährlichen Hirn-Aneurysmas operierte, tue ihr bis heute leid. "Es war seine allerletzte Operation vor dem Ruhestand, und dann geht alles schief. Der arme Mann."

Lierhaus gehörte damals zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Sie berichtete als Sportreporterin und -moderatorin über die wichtigsten Ereignisse des deutschen Sports für die ARD, war eines der Gesichter der "Sportschau" und moderierte auch Fernsehshows.