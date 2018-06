Boxenstopp in Monaco: "Mc Dreamy" trifft Prinzessin Stéphanie

Patrick Dempsey, der fesche Chirurg Dr. Shepard alias "McDreamy" aus der US-Fernsehserie "Grey's Anatomy" rettete als Schauspieler jahrelang Leben und Herzen. Seit seinem Ausstieg aus der Serie schlägt sein Herz allerdings weniger für Frauen und OP's als für schnelle Autos. Seit 2003 kurvt "McDanger" bereits mit Vollgas von einem Sieg zum Nächsten. Im selben Jahr gründete er seinen eigenen Rennstall, 2008, 2009 und 2013 nahm er erfolgreich am prestigeträchtigen Rennen von "Le Mans" teil. Sein Team ist mittlerweile fester Bestandteil der amerikanischen und europäischen Rennstrecken, in diesem Jahr arbeiten er und sein Team erneut am Podium beim "24 Stunden Rennen von Le Mans".

Mit Vollgas von Event zu Event

Derzeit reist der Schauspiel-Rennfahrer übrigens von Event zu Event. Erst gab er sich beim riesigen Porsche-Event (zum 70. Geburstag des Autoherstellers) in Stuttgart die Ehre, dann folgte eine Einladung von TAG Heuer und Prinz Albert zum Grand Prix in Monaco. Kurz darauf ging es auch schon wieder weiter nach Tokio.