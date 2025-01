Partner von Megastar Rihanna wegen Schüssen auf ehemaligen Freund vor Gericht

US-Rapper ASAP Rocky wird von der Staatsanwaltschaft ein Angriff mit einer halbautomatischen Waffe in zwei Fällen zur Last gelegt

Der US-Rapper ASAP Rocky muss sich wegen Schüssen auf einen ehemaligen Freund in Los Angeles vor Gericht verantworten. Der Anwalt des Lebenspartners von Popstar Rihanna wies die Vorwürfe gegen seinen Mandanten beim Prozessauftakt am Freitag erneut zurück. Der 36-Jährige habe bei dem Vorfall in Hollywood lediglich eine harmlose "Requisitenwaffe" aus einem Musikvideo bei sich gehabt, sagte Anwalt Joe Tacopina.

Dem Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, wird von der Staatsanwaltschaft ein Angriff mit einer halbautomatischen Waffe in zwei Fällen zur Last gelegt. Laut seinem früheren Freund Terell Ephron hatte Mayers ihn bei einem Streit in Hollywood im November 2021 erst mit der Waffe bedroht und dann auf ihn geschossen. Ephron, der sich als Rapper ASAG Relli nennt, wurde dabei leicht verletzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mayers mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. 2019 war der Rapper in der schwedischen Hauptstadt Stockholm nach einer Straßenschlägerei festgenommen worden. Er kam nach mehr als einem Monat in Untersuchungshaft frei und wurde später zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt. Privat sorgte Mayers alias ASAP Rocky zuletzt für positivere Schlagzeilen: Er und Rihanna sind inzwischen Eltern von zwei Kindern.