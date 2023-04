Paris Hilton veröffentlicht neue Fotos von Söhnchen Phoenix

Reality-Star und Unternehmerin Paris Hilton ist frischgebackene Mama und scheint ihr neues Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie und ihr Ehemann Carter Reum hatten im Jänner bekannt gegeben, dass sie per Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Mit dem Kind namens Phoenix fühle sich ihr Leben so komplett an, schwärmte Hilton in ihrem Podcast "This is Paris": "Ich liebe dieses Baby einfach so sehr."