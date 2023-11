Paris Hilton feiert mit rosa Plastiktanne überraschende Geburt von Tochter London

US-Realitystar Paris Hilton ist für die Öffentlichkeit überrschend Mutter einer Tochter geworden. "Meine Prinzessin ist angekommen", schrieb sie in einem Tiktok-Kommentar am Freitag. Außerdem teilte die 42-Jährige ein Tiktok-Video mit ihrem Sohn Phoenix. "Wirst du nach deiner kleinen Schwester schauen?", fragte sie ihn. Auch auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild eines rosafarbenen Strampelanzugs mit der Aufschrift "London", der Name des Kindes.