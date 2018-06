Oscarreif: George Clooney erhält Preis für sein Lebenswerk

"Irma la Douce " überreichte den Preis

Der diesjährige Preis für sein Lebenwerk ( AFI Life Achievement Award) ging an Schauspieler George Clooney. Die Auszeichnung selbst überreichte ihm Hollywood-Legende Shirley MacLaine (84, "Irma La Douce") am Donnerstag im Rahmen einer festlichen Gala im Dolby-Theater in Hollyood. MacLaine selbst erhielt die Auszeichnung im Jahr 2012. Geplant war ursprünglich Clooneys "Ocean 11"-Filmpartnerin Julia Roberts, die allerdings wegen Terminproblemen passen musste.