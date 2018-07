Roberto Benigni verletzt sich bei Bootsunfall auf Sardinien

Unfall mit dem Schlauchboot im Archipel

Benigni sei mit einigen Freunden auf einer Schlauchbootfahrt vor der Küste zwischen Maddalena und der Hafenstadt Palau unterwegs gewesen, als eine Welle das Boot unglücklich erfasste. Dabei habe sein Rücken einen heftigen Schlag abbekommen. Die Betreiber der 118 und der Capitaneria kamen sofort an Ort und Stelle an: Nach ersten Kontrollen im Lendenwirbelbereich wurde Benigni unverzüglich mit einem Notfallhubschrauber abtransportiert. Aktuell befinde sich der Schauspieler im Krankenhaus von Sassari in Behandlung, schrieb das Blatt. Benigni, der für seinen überschwänglichen Humor bekannt ist, wurde in die neurochirurgische Abteilung der Santissima Annunziata aufgenommen und einer Reihe von Untersuchungen unterzogen.