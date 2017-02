Heiß begehrt ist sie, die kleine goldene Statuette. Aber mindestens genauso heiß begehrt sind die sündteuren Goodie-Bags, die die Oscar-Nominierten wie Emma Stone (28), Ryan Gosling (36) oder Meryl Streep (67) abstauben.

Luxus-Reisen und Anti-Schweiß-Patches

Seit 2007 befüllt nicht mehr die Filmakademie selbst, sondern das Unternehmen "Distinctive Assets" die Geschenkeboxen. Der Wert soll heuer rund 188.000 Euro betragen – und da sind einige "Schmankerln" dabei.

Unter anderem fünf Urlaubsreisen: Ein sechstägigen Hawaii-Trip in einer Villa auf Kauai im Wert von 9200 Euro, ein Kurzaufenthalt in einem Grand Hotel am Comer See für 760 Euro pro Nacht und eine 16.600 Euro teure Reise zu einer Luxus-Ranch in Nordkalifornien.

Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Aber auch für die Schönheit wird so einiges getan – ein 10-Jahres-Abo für Make-up-Produkte der Marke Oxygentix (um ungefähr 36.000 Euro) Nahrungsergänzungsmittel (fast schon läppisch: 23 Euro) und Gutscheine für zehn Fitnesseinheiten mit einem Promi-Trainer (1100 Euro). Für die Herren gibt’s zum Beispiel das Smart-Home-System Oomi (460 Euro).

Raucher dürfen sich über einen "Dual Vaporizer" (410 Euro) freuen. Fans der gesunden Ernährung über eine "lebenslange Versorgung mit Äppfeln der Marke Opal".

Nicht zu vergessen, das sogenannte "Dandi Patch" (42 Euro), das vor Schweißflecken auf dem roten Teppich schützen soll.

Im Gegensatz zum Vorjahr fallen die Goodies heuer aber etwas sittlicher aus: 2016 wurden die weiblichen Nominierten nämlich noch mit exklusivem Sexspielzeug ausgestattet.

Oscars 2017: Hier geht's zu allen Nominierten