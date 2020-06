"Dancing Stars": Letzter Tanz für die drei Finalisten

"Ich bin so fokussiert auf das Training, dass für Nervosität und die Vorstellung, im Finale zu sein, noch kein Platz ist", zitiert dervor der letzten Entscheidung, die am Freitag ab 20.15 Uhr aufeinsgezeigt wird. "Aber das wird sicher noch kommen. Ich kenn das ja schon vom Sport, aber da muss man den Verstand einsetzen und darauf bauen, dass man sein Bestes gegeben hat." Über den möglichen Sieg wollte der frühere Spitzensportler allerdings nicht spekulieren: "Darauf habe ich keinen Einfluss, aber freuen würde ich mich natürlich."

Vom Erfolg beim Showformat wäre naturgemäß auch Sänger Marco Angelini angetan. Der Grazer hat ja bereits Erfahrung, wenn es um mit Publikumsvoting verbundene Fernsehauftritte geht, wenn auch die Teilnahmen an " Deutschland sucht den Superstar" oder dem " Dschungelcamp " bisher noch nicht für den obersten Platz am Treppchen gereicht haben. "Im Finale ist alles offen, jeder hat das Zeug zu gewinnen, und jeder hätte es sich verdient. Aber natürlich will man selber auch gewinnen." Das Training vor der letzten Sendung mache ihm jedenfalls großen Spaß. "Wir sind alle schon in so einer Abschiedsstimmung, und so versucht man noch einmal, alles zu geben."