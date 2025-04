Olivia Munn über intime Szenen mit John Hamm inmitten von Kampf gegen Krebs

"Sie will so viel mehr von ihm, als er bereit ist zu geben, und ihre einzige Verbindung ist Sex", erzählte Munn der LA Times über Samatha. "Ich wollte unbedingt, dass das dargestellt wird. Ich wollte, dass sich die Sexszenen wie Sexszenen anfühlen – ich wollte, dass sie gefühlsbetont und intensiv sind und keinerlei Hemmungen haben."

Sie und Hamm hätten mit einer Intimitätskoordinatorin zusammengearbeitet haben. Munn habe viel in sich hineingehorcht hat, was ihr geholfen hat, die Auftritte durchzustehen. "Ich war zwar unsicher, aber jedes Mal, wenn ich es tat, ging es mir besser", sagte sie und fügte hinzu, dass sie trotz ihrer Krankheit "so dankbar" für ihren Körper sei, weil er ihr "da durchgeholfen" habe.