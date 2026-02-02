Oliver Pocher gratuliert Tochter mit gemeinsamem Foto zum 16. Geburtstag

Der deutsche Komiker Oliver Pocher hat seiner Tochter öffentlich zum Geburtstag gratuliert. "Es ist einfach so unglaublich, wie die Zeit vergeht. Gerade noch den Kinderwagen durch die Gegend geschoben und schon bist du 16 Jahre alt. Als einziges Mädchen und Erstgeborene wirst du IMMER einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Papa liebt dich über alles… und du kannst jetzt Bier und Wein kaufen, damit du bis 24:00 Uhr durch die Stadt ziehen kannst um dich zu tätowieren!", schrieb er zu einem gemeinsamen Foto, auf dem die Jubilarin als Kleinkind zu sehen ist.

"Klar bin ich schon mal fremdgegangen"

Erst kürzlich hatte Pocher verraten, schon mal untreu gewesen zu sein - allerdings nicht in der Ehe. "Klar bin ich schon mal fremdgegangen", antwortete der 47-Jährige Ende Jänner im Podcast auf eine entsprechende Frage seines Freundes Pietro Lombardi. Er wisse, dass das "nicht sympathisch" sei. "Das ist jetzt auch nix, wo man stolz drauf sein kann", sagte Pocher in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recylelt". Während seiner Ehen sei er aber nicht fremdgegangen, betonte Pocher. "Auch wenn Kinder dabei sind und auch mit der Öffentlichkeit, dann ist es einfach so, dass du sagst irgendwie, ey, das ist es einfach nicht wert." Lombardi beteuerte, er sei noch nie fremdgegangen. "Ich schwöre: Noch nie", sagte der Sänger. "Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau hab', hab' ich eine Frau." Pocher zeigte sich beeindruckt: "Das ehrt dich komplett und ich find' das sensationell."