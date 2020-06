Offizielle Eröffnung mit kleinem Fauxpas

93. Saison.Obwohl Salzburg seine Festspielgäste bereits seit einer Woche mit besonderen Aufführungen erfreut, zelebrierte man die offizielle Eröffnung erst Freitagmittag in der Felsenreitschule. Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler begrüßte die Anwesenden und nutzte gleich die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Auch der neue Landeshauptmann Wilfried Haslauer stellte sich ans Pult und erinnerte an die berühmte Rede von Bürgerrechtler Martin Luther King „I have a dream“ aus 1963 – und lud die Zuhörer zum Träumen ein. Auch Kulturministerin Claudia Schmied und Bundespräsident Heinz Fischer hielten zum festlichen Auftakt animierende Reden.

Während die meisten Vertreter der Bundesregierung, wie gewohnt, den Red Carpet entlang schreiten durften, passierte doch ein kleiner Fauxpas: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und Staatssekretär Andreas Schieder wurden nicht erkannt und mussten einen anderen Eingang nehmen.

Insgesamt bieten die Salzburger Festspiele heuer bis 1. September 280 Veranstaltungen an. Dabei stehen Werke von Richard Wagner und Giuseppe Verdi im Mittelpunkt.