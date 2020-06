O Sole Mio: Festival-Eröffnung in Venedig

Venedig sehen und erben – wäre nicht schlecht in Anbetracht der hohen Preise. Ein Cappuccino im Café Florian kostet 13 (!) Euro (inklusive 6 Euro Live-Musik-Beitrag). Für einen Vorspeisen-Salat mit Mineral (inkl. Gedeck) berappt man im Hotel Danieli 45 Euro. Tutti completti gestört.

Das ist den Stars der 69. Filmfestspiele von Venedig egal. Für sie stehen die schönsten Suiten im Cipriani und Excelsior gratis bereit. Sie werden mit Gondeln und Wassertaxis chauffiert und von Star-Designern für den Red Carpet fein gemacht. Die ersten Grazien fanden sich am Mittwoch zum Eröffnungsfilm "The Reluctant Fundamentalist" mit Kiefer Sutherland und Liev Schreiber ein. Allen voran die Hauptdarstellerin des Polit-Dramas, Kate Hudson. Aber auch Naomi Watts, die ihre Dreharbeiten zum Lady-Diana-Film in London kurz unterbrach, um ihren Liebsten – Liev Schreiber – zu begleiten. Eine Augenweide auch Jury-Mitglied Laetitia Casta sowie die Moderatorin des Openings, Model und Aktrice Kasia Smutniak.

Bis zum 8. September, wenn der " Goldene Löwe" verliehen wird, verzaubern noch viele Belle Donne die Lagunen-Stadt. Erwartet werden Jungstar- und Justin Bieber-Freundin Selena Gomez (sie spielt an der Seite von James Franco in "Spring Breakers"), das einstige Bond-Girl Olga Kurylenko gibt ein Comeback in "To The Wonder" (mit Ben Affleck), Rachel Mc­Adams weilt gleich eine Woche lang in Venedig, weil sie in zwei Streifen vertreten ist – im Romantik-Drama "To The Wonder" und im Erotik-Thriller Passion (mit Naomi Rapace). Schön wird es am Freitag wenn Beautys wie Salma Hayek oder Blake Lively beim " Gucci"-Award (Preis für Frauen im Film) erscheinen. Und auch Österreich ist an dem Tag stark vertreten: Ulrich Seidl präsentiert Teil 2 seiner "Paradies-Trilogie."