"O.C."-Star Ben McKenzie heiratet Serienkollegin

Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden am Set der Serie "Gotham", in der McKenzie als Detektiv " Jim Gordon" und Baccarin in der Rolle der "Dr. Leslie Thompkins" auch vor der Kamera anbandeln – was für einen kleinen Skandal gesorgt hat: 2015 ließ sich Morena von ihrem ersten Mann scheiden. Damals war sie bereits von Ben schwanger. Die gemeinsame Tochter kam vergangenen November zur Welt.