Nick Carter: "Ruhm und Geld haben unsere Familie zerstört"

Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter und seine Schwester Angel kommen in der Dokumentation "The Carters" über die Kindheit und die Karrieren von Nick und Aaron Carter zu Wort. "Das ist, was hinter den Kulissen geschah. Hier ist die Wahrheit", sagt Angel Carter in einem Trailer zu der Doku, die am 15. April bei Paramount+ erscheinen soll.