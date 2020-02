Nicht so "supergeil": Friedrich Liechtenstein bekam Clubverbot

Der Unterhaltungskünstler Friedrich Liechtenstein (64, "Supergeil") ist von seiner Tochter davon abgehalten worden, in Clubs wie das Berliner " Berghain" zu gehen - weil sie selbst hingehen wollte. "Meine jüngste Tochter Henriette ist mit vielleicht 26, 27 Jahren oft in Clubs wie das ' Berghain' gegangen", sagte Liechtenstein.

Er habe dann nicht mehr hingedurft, "weil sie keinen Bock hatte, mich dort zu sehen", erzählte der Künstler am Rande der Actors Night am Freitagabend in Berlin. Jetzt sei sie 32 und gehe nicht mehr ins " Berghain". Er selbst sei früher oft da gewesen und fände es gut: "Man kann Sonntagmittag zum Beispiel in die Panorama-Bar gehen und auch ohne Drogen Spaß haben".