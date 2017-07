Charlene von Monaco - mehr:

Seit ihrer Heirat in das monegassische Königshaus hielt sich Charlène angeblich bis vor Kurzem an eine eiserne Diät. Jetzt aber zeigt sich die Fürstin nicht mehr ganz so knochig. (Bild: Mai 2017)

weniger: Zum Vergleich - Charlène extrem dünn nur sechs Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge im Juli 2015.

Jennifer Aniston - mehr: Schon seit einigen Jahren kasteit sich Jennifer Aniston nicht mehr mit ihrer Dauerdiät. Von maximal 1200 Kalorien am Tag soll sie sich damals ernährt haben. Mit ihrem Freund Justin Theroux kam auch das ein oder andere Kilogramm dazu - Liebe geht bekanntlich durch den Magen.

mehr: Im Februar diesen Jahres zeigte sich die 47-Jährige mit perfekten Kurven und topfit bei der Oscarparty von Vanity Fiar.

weniger: Vor Justin war noch Jens altbekannte Figur angesagt, die sie gerne im Bikini präsentierte.

weniger: Nach der Trennung von Brad Pitt im Jahr 2006 war Jen so dünn wie nie. Damals war es noch dazu angesagt, extrem dürr auszusehen.

Rihanna - mehr: Seit Anfang des Jahres zeigt Rihanna sich mit etwas mehr Kurven in der Öffentlichkeit, die ihr gut stehen.

mehr: Sie selbst soll allerdings nicht ganz zufrieden mit den Kilo-Aufschwung sein.

weniger: 2013 sah man die Sängerin noch mit weniger Fleisch auf den Rippen.

Kate Hudson - mehr: Kate Hudson hat eine florierende Sportkollektion herausgebracht und ist bekannt für ihre harten Fitnesseinheiten. In den letzten zwei Jahren zeigt sie sie sich dennoch nicht mehr ganz so dünn wie Mitte der 00er Jahre.

mehr: Mehr Kurven zu haben heißt aber für Hudson nicht, weniger Sport zu machen.

mehr: Im Gegenteil: Heute präsentiert sich die 38-jährige Schauspielerin und zweifache Mutter extrem fit und durchtrainiert.

weniger: Toll hat die Tochter von Goldie Hawn auch früher ausgesehen - 2006 war sie beispielsweise aber extrem dünn.

weniger: Hudson 2007

Mila Kunis - weniger:

Die Schauspielerin hat für ihre Rolle als Balletttänzerin in "Black Swan" mehr als zehn Kilogramm abgenommen und sich dabei selbst äußerst unwohl gefühlt. Bei einer Körpergröße von 1,62 m wog sie nur noch 43 Kilo.

mehr:

Nach dem Dreh nahm sie die verlorenen Kilos sofort wieder zu. Sie selbst findet sich mit Hüftgold schöner - vor allem fühle sie sich aber fitter und wohler.

Hilary Duff - weniger:

Der Disney-Star hat vor einigen Jahren ordentlich abgespeckt und es dabei schon fast etwas übertrieben.

mehr :

Nach ihrer Schwangerschaft sieht Hilary Duff heute so aus.

mehr:

Gesund, fit und mit einigen Kilos mehr auf den Rippen.

Renee Zellweger - weniger

Für die "Bridget Jones"-Teile musste Renee Zellweger des Öfteren zu und wieder abnehmen. Danach zeigte sich Zellweger dann aber äußerst dünn.

mehr: Nun hat sie sich aber wieder Kurven zugelegt. Den meisten Fans gefällt sie mit mehr Kilos um vieles besser. Für die neuen "Jones"-Teile gab's ein "Fatsuit" statt Gewichtsschwankungen.

Sarah Jessica Parker - weniger:

Dünn und sehr muskulös war der "Sex and the City"-Star schon immer. Vor einigen Jahren aber wirkte Sarah Jessica Paker plötzlich ungesund dürr. Schuld soll ein Fitnesswahn gewesen sein, bis zu fünf Mal in der Woche soll Parker trainiert haben.

mehr: Heute hat die 52-Jährige zumindest wieder ein kleines bisschen mehr auf den Rippen.

mehr: Die neuen Kurven lassen den Ex-Fitnessfreak auch etwas weiblicher wirken.

Fran Drescher - mehr: Die Nanny sieht auch mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen toll aus.