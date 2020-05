Netrebko erfüllt Kindertraum

Januschke

Seine Position als Kapellmeister an der Frankfurter Oper hat, der privat "alles andere als Klassik hört", kürzlich aufgegeben, um "mehr unterwegs sein und verschiedene Projekte in Angriff nehmen zu können.

Wie etwa "Die Schneekönigin", für die ihn Netrebko im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Esterházy-Stiftungsvorstand Stefan Ottrubay nach Eisenstadt holte. "Wir haben uns beim Dreh von Robert Dornhelms Verfilmung von La Bohème kennengelernt", so Januschke. "Als sie mir erzählte, dass sie die in Russland so beliebte Oper auch hierzulande bekannt machen möchte, habe ich sofort zugesagt."

Abgesehen von der PR-Arbeit habe sich Anna, deren Verlobter Yusif Eyvazov ab 8. 7. in St. Margarethen den Cavaradossi in Tosca gibt, "großartig in die Inszenierung eingebracht. Sie ließ uns den nötigen Freiraum, kümmerte sich aber rührend um Details, wie Stoffe oder die Krone der Schneekönigin." Das Ergebnis der liebevollen Vorbereitungen wird ab 12. Juni im Haydnsaal ins Visier genommen – von den kleinsten, aber härtesten Kritikern.