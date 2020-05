Campbells Party war ein peinlicher Reinfall

Naomi Campbell feierte eine eigenartige Geburtsagsparty zu ihrem 45er. Honorige Schaulustige konnten sich auf die Gästeliste ihrer Feier kaufen. Am Samstag (24.05.2015) fand die große Soirée in Nizza statt. Das passte insofern perfekt, weil nebenher die Filmfestspiele von Cannes an dem Abend zu Ende gingen.