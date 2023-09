Naomi Campbell über Wechseljahre: Fühle mich wie im Ofen

Topmodel Naomi Campbell berichtet von ihrem Kampf mit den inneren Hitzewellen. "Warum kommen Männer nicht in die Wechseljahre?", klagt die 53-Jährige in der neuen Doku "The Super Models", aus der das People-Magazin zitiert.

Sie glaube, sich gerade in einer Vorstufe der Menopause zu befinden, dem Zeitpunkt der letzten Regelblutung. Wenn sie sich fühle, als sei sie "gerade in einen Ofen" gestiegen, könne ihr niemand helfen, so Campbell.