Nacht der Macht: Die einflussreichsten Stars feierten sich selbst

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (48) kam mit ihrem Herzblatt Alex Rodríguez (42). Sie wurde in der Sparte „Ikone“ geehrt. Die Diva war die erste lateinamerikanische Schauspielerin, die mehr als eine Million Dollar für einen Film erhalten hatte. „Aber sie ist auch Mutter, Unternehmerin, Aktivistin, Designerin, Schönheits-ikone, Philanthropin und Produzentin“, so Laudatorin und Freundin Kerry Washington (41). In Begleitung ihres Gatten Keith Urban (50) kam auch Nicole Kidman (50). Die Aktrice ist einflussreichste Künstlerin 2018.