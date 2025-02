Nach Vaterschaftsgerüchten: Kaling pries Novak als "wesentlichen Bestandteil" ihrer Familie

Mindy Kaling stand auf Hollywoods "Walk of Fame" im Rampenlicht. Strahlend posierte die US-Schauspielerin vor Fotografen auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette - und ging dafür auch zu Boden. Auf dem berühmten Gehsteig im Herzen von Hollywood erhielt sie die 2.800. Plakette. Kaling, die auch als Autorin, Regisseurin und Komödiantin Erfolg hat, wurde in der Sparte Fernsehen ausgezeichnet.

Als Gastredner pries Schauspieler B.J. Novak die vielen Talente seines früheren Co-Stars aus der Comedy-Serie "The Office". Novak ist auch der Patenonkel von Kalings drei Kindern. Zuletzt hatte sie im Februar 2024 Töchterchen Anne zur Welt gebracht. Katherine ist sieben Jahre alt, Sohn Spencer vier.

Vater bleibt privat

Den Vater der drei Kinder verriet Kaling bisher nicht. Sie schätze sich so glücklich, an einem Ort zu leben, wo sie dies auf eigene Weise alleine machen könne, schrieb die Schauspielerin im vorigen Jahr auf Instagram bezüglich ihrer Kinder.

In den US-Boulevardmedien hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, wonach Novak der Vater von Kalings Kindern sein könnte, was sie dem Promiportel Page Six zufolge dementierte. Im Rahmen der Auszeichnung auf dem Walk of Fame streute Kaling Novak dennoch Rosen: "Er ist ein so wichtiger und wesentlicher Bestandteil meiner Familie", sagte Kaling laut Page Six. "Manchmal vergesse ich, dass ich ihn vor allem deshalb kenne, weil wir beruflich zusammen gearbeitet haben."