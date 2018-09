Nach Überdosis: Demi Lovato verkauft ihr Hollywood-Anwesen

Instabiles Fundament

Lovato kaufte das Haus im September 2016 für 8,3 Millionen Dollar. Nachdem Stürme und eine Schlammlawine das Fundament im Januar 2017 beschädigt hatten, drohte das Haus am Berghang abzurutschen. Dokumente des Department of Building and Safety in Los Angeles haben im Juli festgestellt, dass das Problem mittlerweile behoben wurde.