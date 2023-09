Nach Trennung von Joe Jonas: Sophie Turner kaum wiederzuerkennen

Nachdem öffentlich wurde, dass sich Sophie Turner und Joe Jonas scheiden lassen, wurde Turner jetzt erstmals seit Bekanntwerden der Trennung in der Öffentlichkeit gesichtet. Die ehemalige "Game of Thrones"-Darstellerin hält sich aktuell in Spanien auf. Um Turner zu erkennen, muss man aber schon zweimal hinsehen, denn die 27-Jährige hat sich einen völlig neuen Look zugelegt - wenn auch nur für eine Filmrolle.

Sophie Turner: Mit neuem Look am Set

Die Schauspielerin stürzt sich aktuell ins Arbeitsleben. Sie wurde am Set der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Joan" in Spanien von Paparazzi geknipst.

